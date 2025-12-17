Centrosinistra Conte | per ora non c’è alleanza ma non vogliamo andare da soli

Il leader del centrosinistra, Conte, chiarisce che al momento non c’è un’alleanza ufficiale, ma sottolinea l’importanza del dialogo con le altre forze di opposizione. L’obiettivo è lavorare insieme per sviluppare proposte condivise, senza escludere future collaborazioni. La strategia è orientata a un progetto nazionale unitario, anche se ancora tutto è in fase di discussione.

Roma, 17 dic. (askanews) – “Al momento, per quanto riguarda il progetto nazionale, non abbiamo fatto ancora nessuna alleanza; c’è un dialogo ovviamente con le altre forze di opposizione e sicuramente noi stiamo lavorando per elaborare progetti da condividere. Quindi al momento tecnicamente, oggettivamente non c’è un’alleanza, ma ci stiamo lavorando. Non siamo assolutamente autoreferenziali, non pensiamo assolutamente che si possa vincere la prossima competizione alle elezioni politiche da soli”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando a margine dell’evento “Leader, visioni, futuro: il centrosinistra attraverso gli occhi degli italiani”, organizzato da Italiavanti, progetto editoriale di SocialCom in collaborazione con EMG Different. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

