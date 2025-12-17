Centrosinistra Conte | non sarò un ostacolo per il progetto

Il leader del centrosinistra, Conte, assicura il suo impegno nel sostenere il progetto per Roma, sottolineando che non rappresenterà un ostacolo alla vittoria di un'iniziativa progressista. Con questa dichiarazione, ribadisce la volontà di collaborare per un futuro più inclusivo e riformista, focalizzandosi sugli obiettivi comuni e l'unità del fronte politico.

Roma, 17 dic. (askanews) – “Non sarò mai un ostacolo per la costruzione e la vittoria di un progetto progressista. Un progetto che sia ben dettagliato e strutturato, non annacquato”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo all’evento “Leader, visioni, futuro: il centrosinistra attraverso gli occhi degli italiani” organizzato da Italiavanti, progetto editoriale di SocialCom. L’ex premier ha ironizzato sulla tesi che il consenso personale che raccoglie nei sondaggi, nettamente superiore rispetto alle intenzioni di voto in fa va ore del suo partito, sarebbe un problema per l’alleanza col Pd di Elly Schlein: “Se volete mi faccio da parte, così risolviamo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

