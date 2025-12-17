Centro per l' autismo Iandolo APP | Grazie a chi ha combattuto fin dal primo giorno

Dopo un lungo percorso di attesa e sfide amministrative, il Centro per l’autismo di Valle si appresta a scrivere una nuova pagina. Un ringraziamento speciale va a chi ha lottato con dedizione fin dal primo giorno, rendendo possibile questo importante traguardo. Sono 25 anni di impegno e passione che ora trovano una concreta realizzazione, aprendo nuove prospettive di solidarietà e supporto.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.