Centro per l' autismo Iandolo APP | Grazie a chi ha combattuto fin dal primo giorno
Dopo un lungo percorso di attesa e sfide amministrative, il Centro per l’autismo di Valle si appresta a scrivere una nuova pagina. Un ringraziamento speciale va a chi ha lottato con dedizione fin dal primo giorno, rendendo possibile questo importante traguardo. Sono 25 anni di impegno e passione che ora trovano una concreta realizzazione, aprendo nuove prospettive di solidarietà e supporto.
Venticinque anni di attesa e, negli ultimi due, una sequenza di passaggi amministrativi che hanno portato alla definizione del destino del Centro per l’autismo di Valle. La ricostruzione è contenuta in una nota diffusa da APP – Avellino Prende Parte, che ripercorre, punto per punto, le tappe più. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
