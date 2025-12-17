Centro ‘difficile’ con furti e bivacchi

Il centro città sta affrontando una serie di problematiche legate a furti e bivacchi, creando preoccupazione tra residenti e visitatori. Recentemente, una segnalazione evidenzia un episodio di furto di cellulare avvenuto in via Indipendenza, sottolineando le difficoltà che questa zona sta vivendo. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per garantire maggiore sicurezza.

Volevo segnalare che alcuni giorni fa a una mia amica hanno rubato il cellulare in via indipendenza verso le 13,30. È andata a sporgere denuncia e le hanno riferito che era già la quarta del giorno a denunciare il furto in quel tratto della via. Credo che ormai sia diventato impossibile camminare in sicurezza per quella via e credo anche che sia il caso di sensibilizzare tutti su quello che avviene ogni giorno in pieno centro. Rossella Palermo Risponde Beppe Boni C’è un problema di degrado nel centro storico che il governo della città (e non quello di Roma a cui il Comune tenta di scaricare ogni colpa) finge di non vedere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Castelfidardo, scatta l?arresto-bis del terrore dei furti d'auto. Doveva essere ai domiciliari invece si trovava in una pizzeria del centro Leggi anche: Firenze, una strada sotto assedio: spaccio, bivacchi e furti. “Altro che area Unesco, qui solo delinquenza” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Centro ‘difficile’ con furti e bivacchi - Volevo segnalare che alcuni giorni fa a una mia amica hanno rubato il cellulare in via indipendenza verso le 13,30. ilrestodelcarlino.it Pagare con il POS diventa difficile nel centro di Casalguidi, tra problemi di rete e bancomat fuori servizio. Disagi per cittadini e commercianti. #Casalguidi #Servizi #POS #Bancomat #Valdinievole #Pistoia #PVNews - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.