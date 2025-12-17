Cefalù la fondazione Regina Elena compra un pulmino per gli studenti grazie al contributo di Unicredit

Grazie al contributo di Unicredit, la Fondazione Regina Elena di Cefalù ha acquistato un nuovo pulmino da 8 posti. Questo veicolo garantirà gli spostamenti per le attività scolastiche, extrascolastiche e i servizi rivolti agli ospiti delle Comunità Alloggio Regina Elena e Carlo Acutis, offrendo un supporto fondamentale ai giovani e alle loro famiglie. Un traguardo importante per favorire inclusione, autonomia e crescita nel territorio.

