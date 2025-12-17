Cefalù la fondazione Regina Elena compra un pulmino per gli studenti grazie al contributo di Unicredit

Grazie al contributo di Unicredit, la Fondazione Regina Elena di Cefalù ha acquistato un nuovo pulmino da 8 posti. Questo veicolo garantirà gli spostamenti per le attività scolastiche, extrascolastiche e i servizi rivolti agli ospiti delle Comunità Alloggio Regina Elena e Carlo Acutis, offrendo un supporto fondamentale ai giovani e alle loro famiglie. Un traguardo importante per favorire inclusione, autonomia e crescita nel territorio.

La Fondazione Regina Elena di Cefalù, grazie al contributo di Unicredit, ha acquistato un nuovo pulmino a 8 posti che garantirà gli spostamenti per le attività scolastiche ed extrascolastiche degli ospiti delle due Comunità Alloggio gestite dall'ente - Regina Elena e Carlo Acutis - e dei giovani.

