C’è una rabbia inedita in Ungheria

Il 13 dicembre a Budapest si è svolta una grande manifestazione con oltre 50.000 partecipanti, scaturita dalla rabbia popolare in risposta alla violenza in un riformatorio della città. La mobilitazione ha visto una partecipazione massiccia, non per sostenere direttamente il premier Viktor Orbán, ma come reazione alle tensioni e alle criticità emerse nell’ambito del sistema di accoglienza e tutela dei minori.

Il 13 dicembre, a Budapest, sono scese in strada 50.000 persone, secondo l’agenzia France Press. Il motivo non era un generico corteo contro il primo ministro Viktor Orbán, ma gli ungheresi che si sono radunati hanno scelto di rispondere alla manifestazione indetta dal leader dell’opposizione Péter Magyar in seguito alle prove di violenza dentro un riformatorio a Budapest. Il direttore del riformatorio e sua moglie sono stati accusati di sfruttamento della prostituzione minorile. Poi il video dello stesso direttore intento a picchiare un ragazzino fino a sbattergli la testa contro un tavolo ha convinto un numero crescente di persone a protestare. Ilfoglio.it

