C' è una mediazione italiana sul Donbas

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'iniziativa di mediazione italiana, ancora riservata, potrebbe avere un impatto decisivo sul conflitto in Ucraina. Questa proposta segreta potrebbe aprire nuove possibilità di dialogo e contribuire a una soluzione pacifica, offrendo all’Italia un ruolo chiave nel processo di pace e nel cambiamento degli equilibri della crisi nel Donbas.

c 232 una mediazione italiana sul donbas

© Ilfoglio.it - C'è una mediazione italiana sul Donbas

C’è una mediazione italiana, ancora segreta, che potrebbe cambiare il destino della guerra in Ucraina e che potrebbe permettere all’Italia di giocare una partita per la pace fatta non solo. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. Ilfoglio.it

Leggi anche: La Flotilla rifiuta la mediazione italiana. Tajani: “Strada pericolosa”

Leggi anche: Flotilla, portavoce italiana rientra per «dialogo con istituzioni». Mattarella: «Accogliete la mediazione». Nave spagnola Furor fornirà protezione

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

432 Hz Guarigione Profonda del Corpo e dello Spirito 2 Ore Musica per Meditazione e Rilassamento

Video 432 Hz Guarigione Profonda del Corpo e dello Spirito 2 Ore Musica per Meditazione e Rilassamento

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.