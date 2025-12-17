C' è una mediazione italiana sul Donbas
Un'iniziativa di mediazione italiana, ancora riservata, potrebbe avere un impatto decisivo sul conflitto in Ucraina. Questa proposta segreta potrebbe aprire nuove possibilità di dialogo e contribuire a una soluzione pacifica, offrendo all’Italia un ruolo chiave nel processo di pace e nel cambiamento degli equilibri della crisi nel Donbas.
C’è una mediazione italiana, ancora segreta, che potrebbe cambiare il destino della guerra in Ucraina e che potrebbe permettere all’Italia di giocare una partita per la pace fatta non solo. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. Ilfoglio.it
Leggi anche: La Flotilla rifiuta la mediazione italiana. Tajani: “Strada pericolosa”
Leggi anche: Flotilla, portavoce italiana rientra per «dialogo con istituzioni». Mattarella: «Accogliete la mediazione». Nave spagnola Furor fornirà protezione
432 Hz Guarigione Profonda del Corpo e dello Spirito 2 Ore Musica per Meditazione e Rilassamento
Mediazione Ucraina, il papa e il ruolo dell'Italia #ucraina #vaticano #italia Estratto dal video disponibile sul canale YouTube di Limes (link in bio > ultimi video) x.com
Grande Presidente Giorgia Meloni! L’Italia protagonista della mediazione, della Pace! - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.