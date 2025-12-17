A Brescia, un video pubblicitario che mostrava un uomo armato in strada ha generato paura tra i cittadini. Tuttavia, si è trattato di una scena fittizia, realizzata per scopi promozionali. Due persone coinvolte sono state denunciate e dovranno rispondere delle loro azioni, destando attenzione sulla gestione delle rappresentazioni visive e sulla sicurezza pubblica.

© Ilgiorno.it - “C’è un uomo armato in strada”. Paura a Brescia, ma sono le riprese di un video pubblicitario: due denunciati

Brescia – Forse pensavano di attirare l’attenzione dei loro coetanei e fare loro comprare una linea di abbigliamento prodotta in zona, invece sono stati denunciati e dovranno, in seguito, rispondere delle loro azioni. È successo a Brescia ieri nel pomeriggio. Nei guai sono finiti due giovani, che stavano usando una pistola per girare un video pubblicitario. Era un giocattolo, ma sembrava vera, tanto che un passante si è spaventato e ha chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112. Gli operatori in servizio alla centrale di Brescia hanno diramato la richiesta di intervento ai carabinieri, poiché chi ha chiamato i soccorsi ha spiegato di avere visto un uomo armato sulla strada, nella zona di via Saffi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Il video dell’uomo sorpreso a guidare la McLaren F1 di Senna in strada: sono tutti increduli

Leggi anche: Paura in strada, uomo con una spranga semina terrore ad Avenza

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Milano, uomo accoltellato per strada: è grave - Un uomo è stato accoltellato la scorsa notte in strada a Milano e versa in gravi condizioni. msn.com