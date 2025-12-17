C’è un posto nel mondo nei cinema per le scuole fino al termine dell’as 25 26 Essere giovani essere adulti Partire restare tornare Insieme

Francesco Falaschi, dopo Quanto basta così amato da insegnanti e studenti, torna alla regia intrecciando tre storie che emozionano profondamente per le loro vibrazioni universali e senza tempo, protagonisti un giovane ricercatore, un docente, una psicoterapeuta. Tra scelte non sempre facili, la bellezza di crescere accompagnati da chi ci ama. C’è un posto nel mondo . L'articolo “C’è un posto nel mondo” nei cinema per le scuole fino al termine dell’a.s. 2526. Essere giovani, essere adulti. Partire, restare, tornare. Insieme. . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

