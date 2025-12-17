Ce l’ho messa sempre tutta ma qualcosa non ha funzionato Probabilmente è arrivato più il personaggio che la persona | falliti i ristoranti di chef Elis Marchetti

Chef Elis Marchetti riflette sul fallimento dei suoi ristoranti, riconoscendo che forse ha dato più importanza al personaggio che alla persona. Nonostante le difficoltà, esprime speranza di ripartire e di rispettare i propri impegni imprenditoriali, collaborando con il curatore per voltare pagina e ricostruire il proprio percorso professionale.

“Ma spero con tutto il cuore di non dovermi fermare definitivamente. Bisogna voltare pagina. Spero di adempiere come imprenditore ai miei doveri, collaborando con il curatore. Ma spero di non dovermi fermare definitivamente”. Sono le parole amare dello chef Elis Marchetti, dopo che il tribunale di Ancona ha dichiarato la liquidazione giudiziale della sua società, legata alla gestione del ristorante Villa Amalia di Falconara e del food truck ai laghetti del Passetto (Ancona). “Ce l’ho messa sempre tutta, ma qualcosa alla fine non ha funzionato – riferisce a Il Messaggero lo chef che dovrà lasciare Villa Amalia entro fine dicembre -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

