La pallavolista apriliana Giulia Mancini si è laureata campionessa del mondo di club con la maglia di Scandicci, vincendo la finale contro Conegliano. Un risultato storico per la giocatrice e per il club, che conferma il talento e la crescita del volley femminile italiano a livello internazionale.

© Dayitalianews.com - C’è anche la pontina Giulia tra le nuove campionesse del mondo di pallavolo di Scandicci

ABBONATI A DAYITALIANEWS La pallavolista apriliana Giulia Mancini può festeggiare un risultato storico: con la maglia di Scandicci ha conquistato il Mondiale per club di volley femminile, superando in finale le connazionali di Conegliano. L’atto conclusivo del torneo si è giocato a San Paolo, in Brasile, e si è chiuso con il successo delle toscane per 3-1. La partita è stata intensa e combattuta fin dai primi scambi. Nel primo set, Scandicci ha annullato quattro set point consecutivi prima di imporsi 30-28, prendendo così l’inerzia della gara. Le toscane hanno poi allungato nel secondo parziale, vinto 25-19, indirizzando il match. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Leggi anche: L’Italia è campione del mondo anche di pallavolo maschile! Dominio assoluto con la Bulgaria

Leggi anche: La meravigliosa Italia di Fefè De Giorgi si conferma campione del mondo di pallavolo: sconfitta la Bulgaria

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Cinque ore di fila. L'odissea di ieri pomeriggio / sera sulla Pontina - facebook.com facebook