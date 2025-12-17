CdS – Avellino è fatta per Sala del Como | i dettagli

Marco Sala si appresta a fare il suo ritorno in Serie B, con l’Avellino pronto a mettere nero su bianco. Dopo le ultime indiscrezioni, il calciatore si avvicina sempre di più a vestire la maglia biancoverde, segnando un importante passo nel mercato di dicembre. Restate sintonizzati per tutti i dettagli e aggiornamenti sulla trattativa.

2025-12-17 12:10:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: Marco Sala si prepara a tornare in Serie B. Lo aspetta l’ Avellino del presidente Angelo Antonio D’Agostino, che ha deciso di investire sull’esterno difensivo di proprietà del Como. Da tempo fuori dai piani di Cesc Fabregas, il classe ’99 ha accettato l’offerta presentata dal club biancoverde. Avellino, è fatta per Marco Sala del Como. È fatta per Marco Sala all’Avellino. Il terzino sinistro è pronto ad approdare alla corte di Raffaele Biancolino, per vivere all’ombra del “Partenio-Lombardi” la seconda parte della stagione sportiva 202526. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

