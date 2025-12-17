Cautela di Meloni sugli asset russi | lotta alla corruzione tra le richieste a Kiev

L'apertura dei lavori a Berlino segna l'inizio di una settimana intensa per l'Europa, con il focus sulla posizione italiana riguardo agli asset russi e alla lotta alla corruzione in Ucraina. Tra comunicazioni a Roma e incontri a Bruxelles, la situazione resta complessa e in evoluzione, con molte incognite sul prolungamento del summit Ue e sui temi chiave da affrontare.

© Ilgiornale.it - Cautela di Meloni sugli asset russi: lotta alla corruzione tra le richieste a Kiev da Roma La partita è ancora lunga. Si è aperta lunedì sera a Berlino, proseguirà oggi tra Camera e Senato con le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo e si trascinerà tra domani e venerdì in una due giorni che a Bruxelles si annuncia lunga e complessa, tanto che ancora nessuno se la sente di escludere un possibile scivolamento del summit Ue fino a sabato. Sul finanziamento all'Ucraina e l'eventuale utilizzo degli asset russi congelati, infatti, l'intenzione è quella di prendere comunque una decisione sulla strada da intraprendere, ma ancora resta fumoso il come e con chi.

