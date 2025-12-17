Cattedre militanti

La recente lezione di Francesca Albanese a San Lazzaro mette in luce un fenomeno diffuso nel sistema educativo italiano: l'infiltrarsi di modalità indoctrinanti nel contesto scolastico e universitario, sollevando interrogativi sulla libertà di pensiero e il ruolo dell'insegnamento.

La vicenda della lezione di Francesca Albanese agli studenti di un istituto superiore di San Lazzaro è la dimostrazione di un approccio non raro nel mondo della scuola e dell'Università italiane: l'insegnamento che scivola nell'indottrinamento. La professoressa che ha deciso di far parlare senza contraddittorio la relatrice ONU per la Palestina, icona della militanza antisraeliana, non ha consultato preside e genitori. Ha deciso in autonomia, forzando la prassi pur di raggiungere lo scopo. È l'atteggiamento di chi non ha dubbi, di chi si considera investito di una missione etica e morale superiore, quella di plasmare i propri allievi nella luce accecante della verità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

