Cattani Farmindustria | Il 2025 è stato un anno positivo per l' industria farmaceutica – Il video

Il 2025 si è confermato un anno di successi per l'industria farmaceutica italiana, con risultati positivi in produzione, occupazione e export. La crescita superiore al 30% evidenzia l'importanza strategica di questo settore per l'economia e la società del paese, consolidando il suo ruolo di driver di sviluppo e innovazione.

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "Il 2025 è stato un anno ampiamente positivo per l'industria farmaceutica se guardiamo ai numeri, i numero della produzione industriale, dell'occupazione, soprattutto dell'export, in forte crescita con più 30% e qualcosa in più a fine anno, ci fanno dire che il ruolo strategico sull'economia ma anche a livello sociale del paese è ben definito. Ora si deve continuare a collaborare con il governo per garantire più risorse al sistema sanitario, più risorse all'industria, alla valorizzazione dei farmaci, più possibilità di fare riforme importanti. E va risolto il tema del payback" così il presidente di Farmindustria Marcello Cattani, a margine della colazione di auguri con i giornalisti presso l'hotel Borgogni a Roma.

