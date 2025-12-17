Catania Servizi sociali | il Comune potenzia il sostegno agli orfani di femminicidio
Il Comune di Catania potenzia il supporto agli orfani di femminicidio, rafforzando la rete di aiuti attraverso un nuovo protocollo d’intesa con enti locali. Un impegno concreto dell’Assessorato ai Servizi Sociali per garantire sostegno e tutela a chi si trova in situazioni di grave vulnerabilità.
Un impegno condiviso per rafforzare la rete di aiuto. L' Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Catania rinnova e consolida il proprio impegno a favore degli orfani di femminicidio, puntando al rafforzamento degli interventi di supporto attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con gli enti attivi sul territorio. Questo orientamento è emerso nel corso dell'incontro tra l' Assessore ai Servizi Sociali, avv. Serena Spoto, e il responsabile del progetto RE.S.P.I.R.O. per il Centro FamigliE, lo psicologo e psicoterapeuta dott. Antonello Arculeo.
