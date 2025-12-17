Catania Servizi sociali | il Comune potenzia il sostegno agli orfani di femminicidio

Il Comune di Catania potenzia il supporto agli orfani di femminicidio, rafforzando la rete di aiuti attraverso un nuovo protocollo d’intesa con enti locali. Un impegno concreto dell’Assessorato ai Servizi Sociali per garantire sostegno e tutela a chi si trova in situazioni di grave vulnerabilità.

