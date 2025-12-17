Catania percorsi di Curvatura Biomedica | l’OMCeO premia lo studente Bruno Turrisi

A Catania, l’OMCeO Etneo riconosce il talento e il coraggio di Bruno Turrisi, giovane studente che, durante l’estate, ha salvato un bagnante praticandogli il massaggio cardiaco. Un esempio di dedizione e competenza che incarna i valori dei percorsi di Curvatura Biomedica, premiati dall’Ordine dei Medici. Un gesto che sottolinea l’importanza della formazione e della prontezza nei momenti cruciali.

L'OMCEO ETNEO PREMIA IL GIOVANE STUDENTE CHE IN ESTATE SALVÒ UN BAGNANTE PRATICANDOGLI IL MASSAGGIO CARDIACO. CATANIA –Un fatto straordinario che meritava un riconoscimento da parte dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania. In estate Bruno Turrisi, studente del 4° anno del Liceo Scientifico e Linguistico "Principe Umberto di Savoia" di Catania, si è reso protagonista di un gesto eroico. Dopo aver appreso le tecniche di primo soccorso frequentando il Percorso di Biologia con Curvatura Biomedica organizzato dall'OMCeO etneo, nel giugno 2025 ha salvato un bagnante colto da malore, praticando il massaggio cardiaco.

