Catania controlli a tappeto dei Carabinieri a Librino

Nel quartiere Librino di Catania, i Carabinieri hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine. L’operazione, coordinata e mirata, ha visto l’impiego di numerose verifiche per garantire maggiore sicurezza e monitorare la situazione locale.

© Dayitalianews.com - Catania, controlli a tappeto dei Carabinieri a Librino ABBONATI A DAYITALIANEWS Servizio straordinario per la sicurezza del quartiere. Nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio, disposto per intensificare la presenza delle forze dell’ordine nel quartiere Librino, i Carabinieri della Stazione di Catania Librino, affiancati dal Nucleo Radiomobile, hanno effettuato numerose verifiche mirate. Le attività si sono concentrate sulla prevenzione dei reati predatori, sul controllo dei soggetti sottoposti a misure restrittive e sulla verifica del rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene. Violazioni delle misure giudiziarie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com Leggi anche: Catania, controlli dei carabinieri al centro: sanzioni stradali e denuncia per rivendita di bombole di gas Leggi anche: Catania, controlli a tappeto tra Ognina e Picanello: trovati lavoratori pagati 3,50 euro l’ora Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. 04 GRAVINA DI CATANIA CONTROLLI A TAPPETO DEI CARABINIERI 31 12 2015 Catania Librino, controlli Carabinieri e sequestri - Potenziata l’attività dei Carabinieri nel quartiere Librino: due deferimenti all’Autorità giudiziaria, controlli su un ... cataniaoggi.it

Catania, controlli “a tappeto” contro parcheggiatori abusivi e automobilisti indisciplinati - I carabinieri hanno "passato al setaccio" il capoluogo etneo per contrastare illegalità diffusa e aumentare percezione di sicurezza. newsicilia.it

Catania. Controlli della Polizia di Stato nelle aree di servizio. Sanzioni per oltre 6mila euro - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.