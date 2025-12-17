Castrocielo truffano il gestore di un B&B e si fanno dare 750 euro
Due persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria dopo aver truffato il gestore di un B&B di Castrocielo, facendosi consegnare 750 euro. L’indagine, accuratamente condotta dai Carabinieri di Aquino, ha portato alla scoperta di un inganno che ha causato notevoli disagi alla vittima. Un’operazione che sottolinea l’importanza della prevenzione e della vigilanza nel settore turistico locale.
Si è conclusa con il deferimento di due individui all’Autorità Giudiziaria una meticolosa attività d’indagine condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Aquino (FR). I soggetti sono ritenuti responsabili del reato di truffa aggravata.L'avvio delle indaginiLe indagini hanno avuto inizio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: San Vincenzo, fingono di voler acquistare accessori per auto e si fanno accreditare 4mila euro: denunciati
Leggi anche: La banda del buco in gioielleria, dai garage fanno un foro nel solaio: rubati ori e preziosi per 250mila euro
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.