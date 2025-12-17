Castrocielo truffano il gestore di un B&B e si fanno dare 750 euro

Due persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria dopo aver truffato il gestore di un B&B di Castrocielo, facendosi consegnare 750 euro. L’indagine, accuratamente condotta dai Carabinieri di Aquino, ha portato alla scoperta di un inganno che ha causato notevoli disagi alla vittima. Un’operazione che sottolinea l’importanza della prevenzione e della vigilanza nel settore turistico locale.

