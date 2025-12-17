Le sirene brasiliane risuonano ancora: Castellanos torna al centro delle attenzioni del Flamengo, club tra i più prestigiosi del Brasile. Con una stagione memorabile e numerosi trofei conquistati, il Flamengo valuta con interesse l’offerta in arrivo per l’attaccante della Lazio, simbolo di un’annata da record. Un ritorno che potrebbe scrivere un nuovo capitolo di successi tra le stelle del calcio sudamericano.

© Calciomercato.it - Castellanos, le sirene tornano a suonare: ecco la maxi-offerta dal Brasile

L’attaccante della Lazio è di nuovo nel mirino del club più importante in Brasile, la società potrebbe valutare l’offerta in arrivo Il Flamengo sta vivendo una delle stagioni più incredibili della sua storia, vincendo titoli importanti come il Brasileirão Betano, la Copa Libertadores, il Campeonato Carioca, la Taça Guanabara e la Supercopa do Brasil. Per questo l’assalto al ds José Boto da parte dei club europei è già iniziato, ma il club rubronegro sta cercando di resistere e anzi rilanciare per provare a rinforzare ulteriormente la squadra. Taty Castellanos (Ansafoto) – calciomercato.it Tra gli obiettivi c’è anche Taty Castellanos, che già nei mesi scorsi era balzato alle cronache per l’interesse del Flamengo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Leggi anche: Locatelli Juventus, tornano a suonare le sirene inglesi: questo club ha individuato il rinforzo ideale nel capitano bianconero. Tutti gli aggiornamenti

Leggi anche: Yamal, sirene arabe: ecco qual è l’offerta folle per il baby campione del Barcellona

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Adesso sono tornata. Ho portato ciò che l'onda per infrangersi, porta sale, schiuma e fragore, e ho toccato con le mie mani un essere vivente; il silenzio. Eccomi qui a sospirare come chi ama e ricorda ed è lontano Rosario Castellanos - facebook.com facebook