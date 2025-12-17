Castellammare di Stabia i consiglieri comunali scrivono a Fico | Ridiamo vita al Monte Faito

I consiglieri comunali di Castellammare di Stabia scrivono a Roberto Fico per chiedere un intervento deciso sulla riqualificazione del Monte Faito. Una lettera che punta a ridare vita a un patrimonio naturale e storico, attraverso la ricostruzione della funivia e la riapertura della strada, simboli di un territorio che merita attenzione e promozione. Un appello per valorizzare e rilanciare questa area così cara alla comunità.

© Anteprima24.it - Castellammare di Stabia, i consiglieri comunali scrivono a Fico: “Ridiamo vita al Monte Faito” Tempo di lettura: 2 minuti Una lettera al Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, è stata inviata per chiedere un impegno concreto e immediato nella ricostruzione della Funivia del Monte Faito e nella riapertura della strada che collega Castellammare di Stabia alla vetta e al Santuario di San Michele, chiusa da più di venti anni. Il documento, tra i cui primi firmatari figurano i consiglieri Domenico Cioffi e Gino Fiorenza, ha raccolto un consenso unanime sia tra le fila della maggioranza sia tra quelle della minoranza dell’aula di Palazzo Farnese, oltre che del primo cittadino Luigi Vicinanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Crotone, dodici consiglieri comunali scrivono una lettera al Prefetto e.p.c. Presidente ANCI Nazionale Leggi anche: Castellammare di Stabia, due consiglieri estromessi dalla maggioranza La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Castellammare di Stabia, Ruotolo vuole staccare la spina al sindaco del campo largo Vicinanza:…; Ruotolo scarica il sindaco di Castellammare con una lettera aperta; Castellammare. Ruotolo a Vicinanza: «Voto inquinato, giunta al capolinea»; Castellammare. Intrecci politica e clan, il boss intercettato: «Io amico dei consiglieri uccisi». Ruotolo scarica il sindaco di Castellammare con una lettera aperta - Sandro Ruotolo, componente della segreteria nazionale del Pd, in una lettera inviata al sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, sostiene che "questa storia, questa giunta, in queste condi ... napolitoday.it

Castellammare di Stabia, intrecci tra clan e politica. Il sindaco: «Fuori chi sbaglia» - Il primo consiglio comunale dopo gli arresti e le inchieste della Direzione distrettuale antimafia è carico di tensione. ilmattino.it

Castellammare si mobilita per il sindaco Vicinanza: "Non lasci, è argine ai clan" - Dopo la lettera di Ruotolo che considera chiusa la sua esperienza in Comune, religiosi e cittadini lo invitano a non mollare ... msn.com

Castellammare di Stabia NA - Consiglio Comunale -1- 27.11.25

IL 17 dicembre, del 1859 nasceva a Castellammare di Stabia Ettore Tito (1859–1941), una sua opera "Ampio orizzonte" (1910) Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma ...ad ascoltare il frangersi del mare... mentre il pensiero corre oltre orizzonte... - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.