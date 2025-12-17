A Castano Primo, un bar è stato chiuso per 15 giorni a causa di problemi legati a droga, armi e condizioni igieniche precarie. La misura, adottata dal questore Bruno Megale, mira a contrastare il degrado e garantire la sicurezza pubblica nel territorio. Un intervento deciso per ripristinare l’ordine e rafforzare il senso di sicurezza nella comunità.

© Ilgiorno.it - Castano Primo, droga, armi e condizioni igieniche precarie: bar chiuso per 15 giorni

Castano Primo (Milano), 17 dicembre 2025 – Linea dura contro degrado e illegalità a Castano Primo. Su disposizione del questore di Milano Bruno Megale, è stata sospesa per 15 giorni la licenza di un bar cittadino, ritenuto punto di ritrovo abituale di soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Un quadro di costante degrado e allarme sociale. Il provvedimento, emesso ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è stato notificato al titolare dai carabinieri della stazione di Castano Primo. La chiusura è il risultato di una lunga serie di controlli e interventi condotti nel tempo dai militari dell’Arma e dalla Polizia locale, che hanno fatto emergere un quadro definito di costante degrado e allarme sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Precarie condizioni igieniche e presenza di sporcizia, chiuso deposito di alimenti a Livorno

Leggi anche: Chiuso il night club abusivo. Condizioni igieniche precarie e nessuna autorizzazione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Castano Primo. un arresto per droga e dentenzioni di armi

IL MERITO COSTRUISCE IL FUTURO DI CASTANO PRIMO Oggi è una giornata speciale per la nostra comunità: abbiamo celebrato l’impegno e il talento degli studenti delle nostre scuole con la consegna delle Borse di Studio. Come Capogruppo di Proget - facebook.com facebook