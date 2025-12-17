Caso STMicroelectronics cosa rischiano i lavoratori e l' appello ai ministri Urso e Giorgetti
Il caso STMicroelectronics di Agrate Brianza desta preoccupazioni per il futuro dell’azienda e la sorte di oltre mille lavoratori. Il Partito Democratico fa appello ai ministri Giancarlo Giorgetti e Adolfo Urso, chiedendo un intervento urgente per tutelare l’occupazione e garantire la continuità industriale nel sito.
Per salvare il futuro della STMicroelectronics di Agrate Brianza e la futura occupazione di oltre un migliaio di lavoratori il Pd chiede l’intervento immediato dei ministri Giancarlo Giorgetti e Adolfo Urso.La situazione alla STMicroelectronicsUn appello lanciato durante il presidio organizzato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
