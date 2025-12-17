Caso STMicroelectronics cosa rischiano i lavoratori e l' appello ai ministri Urso e Giorgetti

Il caso STMicroelectronics di Agrate Brianza desta preoccupazioni per il futuro dell’azienda e la sorte di oltre mille lavoratori. Il Partito Democratico fa appello ai ministri Giancarlo Giorgetti e Adolfo Urso, chiedendo un intervento urgente per tutelare l’occupazione e garantire la continuità industriale nel sito.

Sciopero generale dichiarato illegittimo: cosa rischiano lavoratori e sindacati - È scontro aperto tra governo e sindacati sullo sciopero generale del 3 ottobre, indetto in solidarietà con la Flotilla per Gaza e dichiarato illegittimo dalla Commissione di garanzia per il mancato ... tgcom24.mediaset.it

I lavoratori della STMicroelectronics di Agrate in presidio: “Vogliono chiudere una produzione” - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.