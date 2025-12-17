Caso STMicroelectronics cosa rischiano i lavoratori e l' appello ai ministri Urso e Giorgetti

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso STMicroelectronics di Agrate Brianza desta preoccupazioni per il futuro dell’azienda e la sorte di oltre mille lavoratori. Il Partito Democratico fa appello ai ministri Giancarlo Giorgetti e Adolfo Urso, chiedendo un intervento urgente per tutelare l’occupazione e garantire la continuità industriale nel sito.

Immagine generica

Per salvare il futuro della STMicroelectronics di Agrate Brianza e la futura occupazione di oltre un migliaio di lavoratori il Pd chiede l’intervento immediato dei ministri Giancarlo Giorgetti e Adolfo Urso.La situazione alla STMicroelectronicsUn appello lanciato durante il presidio organizzato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: Il garante definisce lo sciopero di oggi illegittimo, cosa vuol dire e cosa rischiano i lavoratori che aderiscono?

Leggi anche: Sciopero illegittimo, cosa rischiano sindacati e lavoratori: multe e sanzioni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

? STM È CROLLATA Ecco Cosa Sta Succedendo e Cosa Fare Ora

Video ? STM È CROLLATA Ecco Cosa Sta Succedendo e Cosa Fare Ora

caso stmicroelectronics cosa rischianoCaso STMicroelectronics, cosa rischiano i lavoratori e l'appello ai ministri Urso e Giorgetti - Intanto i lavoratori rivendicano investimenti e rilancio immediato del sito di Agrate Brianza ... monzatoday.it

Sciopero generale dichiarato illegittimo: cosa rischiano lavoratori e sindacati - È scontro aperto tra governo e sindacati sullo sciopero generale del 3 ottobre, indetto in solidarietà con la Flotilla per Gaza e dichiarato illegittimo dalla Commissione di garanzia per il mancato ... tgcom24.mediaset.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.