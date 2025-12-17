Caso piromane le parole della madre | Svegliata mentre perquisivano la casa

Una notte drammatica a Trieste: la madre del 35enne arrestato per incendi racconta di essersi svegliata nel cuore della notte, sorpresa dagli agenti che perquisivano la loro casa. Un episodio che getta nuova luce sulla vicenda di un uomo accusato di aver appiccato diversi roghi in città, suscitando inquietudine e domande sulla sua reale motivazione.

"Mi sono svegliata nel cuore della notte con gli agenti che perquisivano la casa". È la testimonianza della madre del 35enne triestino arrestato nella notte tra il 15 e il 16 dicembre con l'accusa di aver appiccato diversi incendi in città. La donna era presente oggi in Tribunale, dove oggi il.

+++ Appello a chi ha perso la propria auto per mano del piromane +++ Mentre procede l'indagine della polizia locale per determinare quante siano le vetture incendiate dal piromane di Campanelle, le stime dei danni restano ancora vaghe, comprese tra le - facebook.com facebook