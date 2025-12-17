Caso Open Arms Salvini assolto definitivamente | Difendere i confini non è reato

Dopo cinque anni di battaglia giudiziaria, Matteo Salvini è stato definitivamente assolto nel caso Open Arms. Il leader della Lega ha ribadito che difendere i confini non costituisce reato, commentando la sentenza con un messaggio di soddisfazione e fermezza. La vicenda ha acceso un acceso dibattito politico e mediatico, sottolineando ancora una volta le tensioni intorno alle politiche migratorie e alla tutela dei confini nazionali.

Processo Open Arms, Salvini assolto in via definitiva: la Cassazione respinge il ricorso della Procura - La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Palermo sul caso Open Arms, confermando in via definitiva l'assoluzione di Matteo Salvini ... fanpage.it

Caso Open Arms, definitiva l’assoluzione per Matteo Salvini - Motivazioni della sentenza Open Arms: perché Salvini è stato assolto, il ruolo di Italia, Spagna e Malta e le valutazioni dei giudici. blitzquotidiano.it

