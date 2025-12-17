Caso Open Arms definitiva l' assoluzione per Salvini

La vicenda Open Arms si avvia verso una conclusione definitiva, con la Procura generale di Cassazione che chiede di confermare l’assoluzione di Matteo Salvini. Dopo il ricorso dei pm di Palermo, la richiesta è di rigettarlo e di assolvere definitivamente l’ex ministro dai capi di imputazione di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio, poiché il fatto non sussiste.

Il caso Open Arms pare avviato alla sua definitiva conclusione. La Procura generale di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso per saltum dei pm di Palermo e di confermare l'assoluzione del ministro dei trasporti Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio perché il fatto non sussiste. La vicenda risale al 2019, quando il vicepremier ricopriva il ruolo di ministro dell'Interno e ha negato per alcuni giorni lo sbarco di 147 migranti presenti a bordo della nave dell'Ong spagnola. La Procura generale, nel corso della requisitoria, si è anche riportata alla memoria depositata nella scorse settimane in cui si affermava che il ricorso dei pm palermitani "non dimostra, nella prospettiva di censura della sentenza impugnata, la sussistenza di tutti gli elementi dei reati contestati, al fine di poter dimostrarne la tenuta della posizione accusatoria". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

