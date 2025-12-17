Caso La Russa jr si estingue il reato di revenge porn | Leonardo Apache risarcisce la ragazza che denunciò con 25mila euro

Il caso La Russa Jr. si conclude con l’estinzione del reato di revenge porn, dopo che Leonardo Apache La Russa ha versato un risarcimento di 25mila euro alla ragazza coinvolta. La decisione è stata presa dalla gup di Milano, Maria Beatrice Parati, che ha ritenuto congruo l’importo per il ritiro della querela, legata alla diffusione di un video sessuale dopo la notte del 18-19 maggio 2023.

© Lapresse.it - Caso La Russa jr, si estingue il reato di revenge porn: Leonardo Apache risarcisce la ragazza che denunciò con 25mila euro La gup di Milano, Maria Beatrice Parati, ha ritenuto congruo il risarcimento da 25mila euro che Leonardo Apache La Russa ha offerto per ritirare la querela alla ragazza di cui ha diffuso un video sessuale dopo la notte del 18-19 maggio 2023. La decisione estingue il reato di revenge porn per il figlio del presidente del Senato. La giovane, 22enne all'epoca dei fatti, aveva respinto il risarcimento nelle scorse settimane. Revenge porn, condannato l'amico di La Russa jr. È stato condannato, invece, Tommaso Gilardoni, l'amico dj di Leonardo Apache La Russa. La gup di Milano ha stabilito un anno con pena sospesa per revenge porn.

Revenge porn: "Da La Russa Jr risarcimento congruo, estinto il reato" - La Gup di Milano, Maria Beatrice Parati, ha ritenuto congrua l'offerta di risarcimento di 25mila euro da parte di Leonardo Apache La Russa a favore della ragazza che lo ha de ... msn.com

Alla vigilia dell’udienza del caso La Russa, come Onda Rosa, sentiamo il bisogno di dirlo con chiarezza. Nei reati di violenza maschile contro le donne, la giustizia riparativa e l’estinzione del reato tramite risarcimento economico pongono problemi seri e profo - facebook.com facebook

