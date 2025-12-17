Caso La Russa jr reato estinto per il revenge porn | 25 mila euro il risarcimento la ragazza annuncia appello

Il caso di La Russa jr si è concluso con l’estinzione del reato di revenge porn, dopo che il giovane aveva offerto un risarcimento di 25 mila euro. La giudice di Milano ha ritenuto congrua l’offerta, ma la ragazza coinvolta ha annunciato che farà appello. La vicenda ha acceso il dibattito sulla giustizia e le conseguenze di comportamenti online irresponsabili.

Il reato di revenge porn contestato a Leonardo Apache La Russa è stato dichiarato estinto. Lo ha stabilito la giudice per l'udienza preliminare di Milano, Maria Beatrice Parati, ritenendo congrua l'offerta di risarcimento pari a 25 mila euro avanzata dal giovane alla ragazza coinvolta. Una decisione che chiude il procedimento penale nei suoi confronti, ma che non mette fine alla vicenda giudiziaria. La decisione del giudice e l'estinzione del reato. Secondo quanto stabilito dalla gup, l'offerta risarcitoria presentata da Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, è stata giudicata adeguata ai fini dell'estinzione del reato. Estinto il reato di revenge porn per Leonardo La Russa: offerti 25 mila euro. Lei: "Farò appello" Caso La Russa jr, si estingue il reato di revenge porn: Leonardo Apache risarcisce la ragazza che denunciò con 25mila euro Revenge porn, ragazza 'farò appello contro la sentenza su La Russa jr'. Caso La Russa jr, si estingue revenge porn. Il legale della ragazza: "Decisione inaccettabile" - (LaPresse) "È stato riconosciuto un reato ai danni della nostra assistita, il giudice ha ritenuto congruo all'offerta depositata dai legali di ...

Revenge porn, 'da La Russa Jr risarcimento congruo, estinto reato'. La ragazza: 'Farò appello' - La Gup di Milano, Maria Beatrice Parati, ha ritenuto congrua l'offerta di risarcimento di 25mila euro da parte di Leonardo Apache La Russa a favore della ragazza che lo ha denunciato per revenge porn, ... ansa.it

La Russa jr, estinto il reato di revenge porn. Gup: "Risarcimento di 25mila euro congruo" - Leggi su Sky TG24 l'articolo La Russa jr, estinto il reato di revenge porn. tg24.sky.it

Caso La Russa jr. reato estinto per risarcimento congruo, un anno di condanna per Gilardoni shorts

Il caso del figlio di Ignazio La Russa finisce così, l’annuncio e poi polemiche. Cosa succede ora - facebook.com facebook

L’offerta di La Russa jr alla ragazza che lo ha denunciato «è congrua», la giudice chiude il caso: estinto il reato di reveng porn. Condannato l’amico dj x.com

