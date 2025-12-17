Caso La Russa jr presidio di ' Non una di meno' in tribunale

Un presidio di 'Non una di meno' si è svolto davanti al tribunale di Milano in solidarietà con la ragazza coinvolta nel caso La Russa jr, accusata di aver diffuso suoi video intimi insieme a un amico. L'evento mira a sostenere la vittima e a sensibilizzare sulla tutela della privacy e contro la violenza di genere.

© Lapresse.it - Caso La Russa jr, presidio di 'Non una di meno' in tribunale Presidio di Non una di meno di fronte al tribunale di Milano in sostegno della ragazza che ha accusato Leonardo La Russa di aver diffuso insieme all’amico Tommaso Gilardoni, alcuni suoi video intimi. Alcune decine di manifestanti, dietro lo striscione ‘sorella noi ti crediamo’, hanno acceso fumogeni e urlato slogan al megafono. “Siamo qui perché siamo a fianco della ragazza abusata, perché crediamo che la denuncia sia un percorso in salita e debba essere accompagnata, non di certo ostacolata”, ha spiegato una delle manifestanti. La Gup di Milano ha deciso che Russa jr debba risarcire la vittima con 25mila euro per estinguere il reato, mentre Gilardoni, che ha scelto il rito abbreviato, è stato condannato a un anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Caso La Russa Junior, il legale della ragazza: “Anche un bacio rubato è violenza sessuale” Leggi anche: Lo strano caso della nave da guerra russa al largo della Danimarca col transponder spento: il sospetto legame con le invasioni dei droni – Il video La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Caso La Russa jr, si estingue revenge porn. Il legale della ragazza: "Decisione inaccettabile" - (LaPresse) “È stato riconosciuto un reato ai danni della nostra assistita, il giudice ha ritenuto congruo all'offerta depositata dai legali di ... stream24.ilsole24ore.com

Caso La Russa jr, il legale: "Il ragazzo è sollevato, si è dimostrato all'altezza" - (LaPresse) "Leonardo La Russa ovviamente è sollevato, è una vicenda che gli ha condizionato la vita in questi anni, che si è risolta bene, ... stream24.ilsole24ore.com

Caso La Russa jr, si estingue il reato di revenge porn: Leonardo Apache risarcisce la ragazza che denunciò con 25mila euro - La gup di Milano, Maria Beatrice Parati, ha ritenuto congruo il risarcimento da 25mila euro che Leonardo Apache La Russa ha offerto per ritirare la querela ... msn.com

Flagra de escolta de chefe do tráfico no Rio de Janeiro. favela policia trafico riodejaneiro

Alla vigilia dell’udienza del caso La Russa, come Onda Rosa, sentiamo il bisogno di dirlo con chiarezza. Nei reati di violenza maschile contro le donne, la giustizia riparativa e l’estinzione del reato tramite risarcimento economico pongono problemi seri e profo - facebook.com facebook

Il caso della nave spia russa in acque inglesi, cosa fa la Yantar: la reazione x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.