Caso La Russa jr Leonardo Apache | Io etichettato senza prove ho pensato al suicidio

Leonardo Apache, noto come La Russa jr, si confronta con un passato segnato da accuse infondate che lo hanno portato a momenti di grande sofferenza, anche pensieri estremi. Dopo aver visto cadere tutte le accuse nei suoi confronti, decide di entrare nel merito di una vicenda che ha catalizzato l’attenzione pubblica, offrendo la propria versione dei fatti e riflettendo sulle conseguenze di un'ingiusta etichettatura.

© Lapresse.it - Caso La Russa jr, Leonardo Apache: “Io etichettato senza prove, ho pensato al suicidio” “ Essendo cadute tutte le accuse sul mio conto vorrei per la prima volta entrare nel merito della storia di cui purtroppo, in un modo o nell’altro, tutti avrete sentito parlare. Ho aspettato, fiducioso nella giustizia, un esito per due anni, così come ho aspettato di poter spiegare il mio punto di vista pubblicamente dopo aver subito un accanimento mediatico senza mai aver subito una condanna o un processo”. Lo scrive sui social Leonardo Apache La Russa dopo che la Gip di Milano ha ritenuto adeguata l’offerta da parte del figlio del presidente del Senato a favore della ragazza che lo ha denunciato per revenge porn, oltre che per violenza sessuale, accusa quest’ultima però già archiviata. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Caso La Russa jr: archiviate accuse di violenza sessuale per Leonardo Apache Leggi anche: Caso La Russa jr, si estingue il reato di revenge porn: Leonardo Apache risarcisce la ragazza che denunciò con 25mila euro La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Revenge porn, ragazza 'farò appello contro la sentenza su La Russa jr'. Caso La Russa jr, Leonardo Apache: “Io etichettato senza prove, ho pensato al suicidio” - "Essendo cadute tutte le accuse sul mio conto vorrei per la prima volta entrare nel merito della storia di cui purtroppo, in un modo o nell'altro, tutti ... lapresse.it

La Russa jr. inngår forlik i hevnpornoanklagene ved å kompensere offeret. - Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, ha risarcito la vittima del caso di Revenge Porn che lo ha visto protagonista ed estinto il reato. notizie.it

Caso La Russa jr, reato estinto per il revenge porn: 25 mila euro il risarcimento, la ragazza annuncia appello - Il giudice ha ritenuto congrua l’offerta di risarcimento da 25 mila euro presentata da Leonardo Apache La Russa, dichiarando estinto il reato di revenge porn. panorama.it

Archiviate le accuse di violenza sessuale per Lorenzo Apache La Russa

Il caso del figlio di Ignazio La Russa finisce così, l’annuncio e poi polemiche. Cosa succede ora - facebook.com facebook

L’offerta di La Russa jr alla ragazza che lo ha denunciato «è congrua», la giudice chiude il caso: estinto il reato di reveng porn. Condannato l’amico dj x.com

