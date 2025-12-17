Il legale di La Russa Jr. annuncia che l’offerta presentata è stata ritenuta congrua dal giudice, che ha dichiarato estinto il reato a carico di Leonardo La Russa, seguendo le procedure richieste.

© Lapresse.it - Caso La Russa jr, legale difesa: "Nostra offerta ritenuta congrua"

“Il giudice ha ritenuto congrua l’offerta che è stata avanzata da noi con tutte le forme di rito che il giudice aveva richiesto e ha dichiarato estinto il reato a carico di Leonardo La Russa”. A dirlo è l’avvocato Adriano Bazzoni, legale di Leonardo La Russa al termine della lettura della sentenza del gup di Milano, Maria Beatrice Parati, che ha ritenuto congruo il risarcimento da 25mila euro che La Russa jr, figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha offerto per ritirare la querela alla ragazza di cui ha diffuso un video sessuale dopo la notte del 18-19 maggio 2023. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: L’offerta di La Russa jr alla ragazza che lo ha denunciato «è congrua», la giudice chiude il caso: estinto il reato di reveng porn. Condannato l’amico dj

Leggi anche: Caso La Russa Junior, il legale della ragazza: “Anche un bacio rubato è violenza sessuale”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Revenge porn, ragazza 'farò appello contro la sentenza su La Russa jr'; I legali della famiglia del bosco: “Non hanno ascoltato i bambini, violati i loro diritti”.

Caso La Russa jr, il legale: «Il ragazzo è sollevato, si è dimostrato all'altezza» - L'avvocato Vinicio Di Nardo, legale di Leonardo La Russa, commenta la sentenza della gup di Milano ... msn.com