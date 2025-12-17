Caso Garlasco | legali Poggi depositano relazione ' una decina di criticità in perizia Albani'

I legali di Poggi hanno presentato una relazione che evidenzia circa dieci criticità nelle analisi della genetista Albani riguardo alla compatibilità del DNA sulla scena del delitto. Tra le novità emerge il rilevamento del DNA di Alberto Stasi sulla cannuccia, un elemento che potrebbe riaccendere il dibattito sulle responsabilità e sulle prove nel caso Poggi.

Milano, 17 dic. (Adnkronos) - Una "decina di criticità" sulle modalità utilizzate dalla genetista Denise Albani per rilevare sulle unghie della vittima Chiara Poggi una compatibilità con l'aplotipo Y della famiglia del nuovo indagato Andrea Sempio, e il rilievo per "l'unico dato inedito e di interesse che è la presenza del Dna di Alberto Stasi sulla cannuccia dell'Estathé trovato nella spazzatura di casa Poggi". E' questo, in parte, il contenuto delle riflessioni che i legali della famiglia di Chiara, la ventiseienne uccisa a Garlasco, hanno depositato alla vigilia dell'udienza preliminare che si terrà a Pavia nell'incidente probatorio a carico di Sempio.

