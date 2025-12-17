Caso Garlasco | domani si torna in aula confronto tra periti e consulenti su Dna Sempio

Domani si riaccendono i riflettori sul caso Garlasco, con un confronto cruciale tra periti e consulenti sui risultati del DNA di Andrea Sempio. L’aula sarà teatro di una fase decisiva che potrebbe influenzare l’intera indagine e il dibattito pubblico, coinvolgendo anche il panorama politico in vista del referendum sulla giustizia. Un momento chiave per fare luce su uno dei casi più discussi degli ultimi anni.

Milano, 17 dic. (Adnkronos) - Il caso Garlasco torna in aula. L'indagine che da mesi è al centro del dibattito mediatico e che viene tirata in ballo anche dalla politica in vista del referendum sulla giustizia è a un punto cruciale: la fine dell'incidente probatorio fisserà uno dei punti più controversi nell'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso con Chiara Poggi. Domani, giovedì 18 dicembre, nel Palazzo di giustizia di Pavia, la giudice per le indagini preliminari Daniela Garlaschelli detterà i tempi del confronto fra i periti e i consulenti delle parti. Due i macro argomenti sul tavolo: le impronte analizzate nella villetta e le tracce trovate su alcuni oggetti conservati dal 13 agosto 2007 nella spazzatura della villetta di via Pascoli a Garlasco da un lato e l'analisi del materiale genetico trovato sulle unghie della ventiseienne dall'altro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

