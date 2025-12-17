Caso Garlasco domani l’incidente probatorio Difesa Sempio prepara la battaglia | Dna non affidabile

Domani si terrà l’incidente probatorio nel caso Garlasco, con la difesa di Sempio pronta a mettere in discussione l’affidabilità del DNA. La questione centrale riguarda una traccia genetica considerata da alcuni non consolidata e quindi priva di valore scientifico, sollevando dubbi sulla sua attendibilità come prova. Andrea Sempio, coinvolto nell’indagine per l’omicidio di Chiara Poggi, punta a dimostrare l’assenza di elementi certi che lo colleghino all’evento.

(Adnkronos) – Una traccia genetica il cui esito "non è consolidato" e dunque "privo di valore scientifico" e una relazione in cui sono contenuti una serie di elementi che Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, potrebbe aver toccato in tempi diversi rispetto alla vittima nella villetta di via Pascoli a Garlasco. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Garlasco, la possibile mossa della difesa di Sempio sull’impronta 33: perché l’incidente probatorio potrebbe non concludersi il 18 dicembre

Leggi anche: Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». I genitori in caserma, proroga per incidente probatorio

