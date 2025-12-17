Il Csm ha deciso di archiviare il caso riguardante il trasferimento di Francesco Lo Voi, Procuratore di Roma, legato alla vicenda Almasri. La decisione, presa su richiesta dei consiglieri laici del centrodestra, chiude così una delle questioni sollevate nell’ambito delle recenti discussioni sul funzionamento e l’indipendenza delle istituzioni giudiziarie.

© Ilgiornale.it - Caso Almasri, il Csm archivia la pratica di trasferimento di Lo Voi

Il Csm ha archiviato la pratica di trasferimento d'ufficio del procuratore della Repubblica di Roma, Francesco Lo Voi, aperta in relazione alla vicenda Almasri su richiesta dei consiglieri laici del centrodestra. L'archiviazione è stata approvata con sei astensioni (Isabella Bertolini, Claudia Eccher, Daniela Bianchini, Enrico Aimi e Felice Giuffrè e Daniele Porena). Secondo il Consiglio superiore della magistratura, infatti, non viene "in rilievo alcun profilo di criticità suscettibile di dare adito a profili di incompatibilità ambientale eo funzionale nell'ambito dell'ufficio dallo stesso diretto" e "le evidenze documentali raccolte nel corso dell'istruttoria", viene aggiunto, "non hanno disvelato" nell'operato di Lo Voi "alcun profilo di anomalia, abnormità o comunque di patologica deviazione o sviamento rispetto all'iter procedimentale disciplinato dal codice di rito". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

