Caso Almasri il Csm archivia la pratica di trasferimento di Lo Voi
Il Csm ha deciso di archiviare il caso riguardante il trasferimento di Francesco Lo Voi, Procuratore di Roma, legato alla vicenda Almasri. La decisione, presa su richiesta dei consiglieri laici del centrodestra, chiude così una delle questioni sollevate nell’ambito delle recenti discussioni sul funzionamento e l’indipendenza delle istituzioni giudiziarie.
Il Csm ha archiviato la pratica di trasferimento d'ufficio del procuratore della Repubblica di Roma, Francesco Lo Voi, aperta in relazione alla vicenda Almasri su richiesta dei consiglieri laici del centrodestra. L'archiviazione è stata approvata con sei astensioni (Isabella Bertolini, Claudia Eccher, Daniela Bianchini, Enrico Aimi e Felice Giuffrè e Daniele Porena). Secondo il Consiglio superiore della magistratura, infatti, non viene "in rilievo alcun profilo di criticità suscettibile di dare adito a profili di incompatibilità ambientale eo funzionale nell'ambito dell'ufficio dallo stesso diretto" e "le evidenze documentali raccolte nel corso dell'istruttoria", viene aggiunto, "non hanno disvelato" nell'operato di Lo Voi "alcun profilo di anomalia, abnormità o comunque di patologica deviazione o sviamento rispetto all'iter procedimentale disciplinato dal codice di rito". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Caso Almasri, il Csm archivia la pratica contro Lo Voi: “Nessuna anomalia nell’iscrizione di Meloni e dei ministri”
Leggi anche: Caso Almasri, il tribunale dei ministri archivia il procedimento su Nordio, Piantedosi e Mantovano
Caso Almasri, il Csm archivia la pratica contro Lo Voi: “Nessuna anomalia nell’iscrizione di…; Caso Almasri, il Csm archivia la pratica di trasferimento di Lo Voi; Caso Almasri il Csm archivia la pratica contro Lo Voi | Nessuna anomalia nell’iscrizione di Meloni e dei ministri.
Caso Almasri, il Csm archivia la pratica contro Lo Voi: “Nessuna anomalia nell’iscrizione di Meloni e dei ministri” - Il Consiglio superiore della magistratura ha dichiarato legittima l'iscrizione nel registro indagati della premier e dei ministri ... ilfattoquotidiano.it
Caso Almasri, il Csm archivia la pratica di trasferimento di Lo Voi - Il Csm ha archiviato la pratica di trasferimento d'ufficio del procuratore della Repubblica di Roma, Francesco Lo Voi, aperta in relazione alla vicenda Almasri su richiesta dei consiglieri laici del c ... msn.com
Caso Almasri, il Tribunale dei ministri archivia l’indagine su Nordio, Piantedosi e Mantovano - Roma, 28 ottobre 2025 – Tribunale dei ministri di Roma ha archiviato l'indagine a carico dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano indagati nell'ambito ... quotidiano.net
Caso Almasri, chiesto il processo per Piantedosi, Nordio e Mantovano. Il post furibondo di Meloni
CASO ALMASRI IL CSM ARCHIVIA IL PROCEDIMENTO CONTRO LO VOI: “NESSUNA ANOMALIA NELL’ISCRIZIONE DI MELONI E DEI MINISTRI ” I consiglieri #laici chiedevano il trasferimento d'ufficio del #procuratore di Roma, "colpevole" di aver t - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.