Casillo PD | Addio a Carmine Lo Sapio amico e sindaco innamorato della sua Pompei

Il ricordo di Carmine Lo Sapio, stimato sindaco di Pompei, si intreccia alle parole di Mario Casillo, che ne celebra la memoria come uomo di grande cuore e autentico amico. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato.

Lutto a Pompei: il ricordo di Carmine Lo Sapio, sindaco e uomo di grande cuore, nel messaggio di Mario Casillo. “La scomparsa di Carmine Lo Sapio lascia un vuoto enorme e riporta alla mente tanti momenti vissuti insieme: risate, confronti sinceri e anche qualche momento di tensione, ma sempre vissuto con rispetto e stima reciproca. Carmine amava la sua città come pochi sanno fare. Non era solo un sindaco, era un uomo che metteva il cuore in tutto ciò che faceva, combattendo fino alla fine per la sua Pompei con passione e dedizione. Ha affrontato la malattia con grande dignità e discrezione, affidandosi alla fede e alla preghiera, da uomo credente che era. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

