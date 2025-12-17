Casertana Natale in zona play off | falchetti quinti e Coppitelli rilancia le ambizioni

La Casertana si avvicina al Natale con ottimi risultati, occupando il quinto posto in classifica e consolidando le proprie ambizioni di playoff. La squadra rossoblù ha dimostrato un rendimento stabile e competitivo, grazie anche alla guida di Coppitelli, che rilancia le possibilità di un finale di stagione all'altezza delle aspettative.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.