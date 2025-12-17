Case abusive trasformate in piazze di spaccio telecamere prese a fucilate | blitz a Mondragone

Un blitz dei carabinieri a Mondragone, nella frazione di Pescopagano, ha portato all'arresto di nove persone appartenenti a una famiglia rom. Le operazioni hanno svelato attività illecite tra cui la trasformazione di case abusive in piazze di spaccio e l'uso di armi da fuoco contro le telecamere di sorveglianza.

Nove arresti dei carabinieri nella frazione di Pescopagano, tra Mondragone e Castel Volturno (Caserta); gli arrestati sono tutti riconducibili a una famiglia di etnia rom. 🔗 Leggi su Fanpage.it

