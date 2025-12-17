Case abusive trasformate in piazze di spaccio telecamere prese a fucilate | blitz a Mondragone

Un blitz dei carabinieri a Mondragone, nella frazione di Pescopagano, ha portato all'arresto di nove persone appartenenti a una famiglia rom. Le operazioni hanno svelato attività illecite tra cui la trasformazione di case abusive in piazze di spaccio e l'uso di armi da fuoco contro le telecamere di sorveglianza.

Roma, la giungla dei b&b: case vacanze trasformate in alberghi (abusivi). Recuperati 2 milioni di tasse evase - Tasse evase per 2 milioni di euro, irregolarità sui permessi e abusi: nel mirino dei controlli della polizia Locale i b&b della Capitale. ilmessaggero.it

Istat: in Calabria il record di case abusive. La nostra Regione, assieme alla Campania, detiene il primato nazionale con più di 50 nuove abitazioni illegali ogni 100, lo dice il rapporto dell'Istituto di Statistica. https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2025/12/ista - facebook.com facebook

Istat, al Sud oltre 40 nuove case abusive ogni 100 autorizzate. Dati 2022, la media nazionale è di circa 15 #ANSA x.com

