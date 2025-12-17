Casavatore travolto da auto mentre viaggia in bici elettrica | muore 25enne

Un giovane di 25 anni è deceduto a Casavatore dopo essere stato investito da un'auto mentre viaggiava in bicicletta elettrica. L'incidente è avvenuto poco prima dell’una di notte in via Marconi, portando all'intervento dei carabinieri. La tragedia ha sconvolto la comunità locale, che si è stretta attorno alla famiglia della vittima.

Secondo una prima ricostruzione, il 25enne di origine bengalese stava percorrendo via Marconi in sella alla sua bici elettrica quando è stato travolto da un'auto. L'impatto è stato violento e per il giovane non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Il conducente dell'auto non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito, rendendo necessarie le indagini per identificarlo.

