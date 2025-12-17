Casavatore 25enne in bici elettrica investito e ucciso | il pirata della strada scappa via

Nella notte di Casavatore, un giovane di 25 anni è stato investito e ucciso da un'auto in corsa in via Marconi. L'incidente, avvenuto mentre il ragazzo pedalava sulla sua bici elettrica, ha visto il conducente del veicolo darsi alla fuga. L'accaduto ha suscitato sconcerto e richieste di giustizia nella comunità locale.

Casavatore, investito nella notte mentre è in bici: morto 25enne - Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Casoria sono intervenuti in via Marconi per un incidente stradale mortale. msn.com

