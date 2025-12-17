Casarano istituzioni e imprese fanno fronte comune per la legalità e la sicurezza

A Casarano, istituzioni, forze dell’ordine e imprenditori uniscono le forze per rafforzare legalità e sicurezza urbana, promuovendo un dialogo strategico volto alla tutela delle attività e alla prevenzione di ogni forma di illegalità.

© Lecceprima.it - Casarano, istituzioni e imprese fanno fronte comune per la legalità e la sicurezza CASARANO – La sala consiliare del Comune di Casarano ha ospitato nella mattinata odierna una riunione strategica tra istituzioni, vertici delle forze dell’ordine e delegazioni imprenditoriali per affrontare il tema della sicurezza urbana e della tutela delle attività produttive.L’incontro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Terza intimidazione allo stesso bar, società civile e istituzioni fanno fronte comune Leggi anche: Sicurezza, l’appello di Parenti: "I partiti facciano fronte comune. Solo uniti si può migliorare la città" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Camera di Commercio di Lecce pochi spiragli di luce per l'economia salentina TeleRama. . Presentato il nuovo vademecum per la sicurezza delle attività commerciali a Casarano alla presenza del prefetto e delle massime autorità della Provincia. Un documento che illustra come difendersi dalla microcriminalità. - facebook.com facebook

