Casarano istituzioni e imprese fanno fronte comune per la legalità e la sicurezza

A Casarano, istituzioni, forze dell’ordine e imprenditori uniscono le forze per rafforzare legalità e sicurezza urbana, promuovendo un dialogo strategico volto alla tutela delle attività e alla prevenzione di ogni forma di illegalità.

CASARANO – La sala consiliare del Comune di Casarano ha ospitato nella mattinata odierna una riunione strategica tra istituzioni, vertici delle forze dell’ordine e delegazioni imprenditoriali per affrontare il tema della sicurezza urbana e della tutela delle attività produttive.L’incontro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

