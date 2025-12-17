Casa di spaccio scoperta a San Cristoforo | arrestato un pusher di 22 anni

La Polizia di Stato ha scoperto una casa di spaccio a San Cristoforo, arrestando un giovane di 22 anni. L’indagine ha portato alla luce un’attività illecita svolta all’interno di un’abitazione del quartiere catanese, interrotta con un intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Blitz della Polizia di Stato nel quartiere catanese. Aveva trasformato un’abitazione del quartiere San Cristoforo in una vera e propria piazza di spaccio, ma l’attività illecita è stata interrotta dalla Polizia di Stato, che ha arrestato un giovane di 22 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, nel rispetto della presunzione di innocenza, valida fino a eventuale condanna definitiva. Controlli mirati contro lo spaccio di droga. L’operazione è stata condotta dagli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, impegnati quotidianamente in servizi di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, con particolare attenzione ai reati legati alla vendita di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Casa dello spaccio a San Cristoforo

Catania, operazione antidroga della polizia. Sequestrata casa di spaccio a San Cristoforo, 4 denunce - L'appartamento, con una "drug room" per il consumo della droga, era controllato da telecamere ed era provvisto di vie di fuga nel tetto L'appartamento era organizzato come una vera fortezza, con porte ... rainews.it

Droga tra auto e casa, la scoperta durante i controlli: arrestato 38enne - A San Giuseppe Vesuviano un 38enne è stato arrestato dopo il sequestro di hashish trovato addosso e all’interno della sua abitazione ... napolitoday.it