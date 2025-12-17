Cartella esattoriale da oltre 400 euro a bimbo di 7 anni per Irpef ma non era nemmeno nato! Una famiglia presenta ricorso contro l’atto dell’Agenzia delle Entrate

Una famiglia di Salerno ha presentato ricorso contro una cartella esattoriale di oltre 400 euro, intestata a un bambino di sette anni, riguardante un presunto mancato pagamento dell'Irpef del 2017. L'atto è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate, nonostante il bambino fosse ancora in fasce all'epoca.

Una famiglia di Salerno ha ricevuto una cartella esattoriale intestata a un bambino di sette anni per un presunto mancato pagamento dell'Irpef relativo al 2017. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

