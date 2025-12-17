Cartella esattoriale da oltre 400 euro a bimbo di 7 anni per Irpef ma non era nemmeno nato! Una famiglia di Salerno presenta ricorso contro l’atto dell’Agenzia delle Entrate privo di fondamento giuridico
Una famiglia di Salerno ha presentato ricorso contro una cartella esattoriale di oltre 400 euro, intestata a un bambino di sette anni per Irpef 2017, nonostante il minore non fosse ancora nato. L'atto dell'Agenzia delle Entrate è stato ritenuto privo di fondamento giuridico, sollevando questioni sulla correttezza delle procedure di riscossione.
Una famiglia di Salerno ha ricevuto una cartella esattoriale intestata a un bambino di sette anni per un presunto mancato pagamento dell'Irpef relativo al 2017. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
