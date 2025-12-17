Cartella esattoriale a un bimbo di 7 anni per mancato pagamento Irpef la denuncia del padre | Mio figlio non era nemmeno nato
Una storia incredibile e surreale arriva da Salerno, dove una famiglia ha ricevuto una cartella esattoriale intestata a un bambino di soli sette anni. La denuncia del padre sottolinea l’assurdità della situazione, evidenziando come il documento si riferisca a un Irpef mai esistito prima della nascita del piccolo. Un episodio che mette in luce errori burocratici e incongruenze che sfidano ogni logica.
Una vicenda dai contorni grotteschi arriva da Salerno, dove una famiglia si è vista recapitare una cartella esattoriale intestata a un bambino di appena sette anni. L’atto emesso dall’Agenzia delle entrate, scrive il Corriere della Sera, contesta un presunto mancato pagamento dell’Irpef relativo al 2017, anno in cui il minore non era ancora nato. La denuncia del padre . Dopo le prime verifiche, il padre del bambino si è rivolto all’Associazione Italia Roma, che ha denunciato una grave anomalia nei sistemi di controllo preventivo. L’importo richiesto ammonta a 449,81 euro, una somma che, secondo quanto emerso, risulterebbe peraltro già prescritta. 🔗 Leggi su Open.online
