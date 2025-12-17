Cartella esattoriale a un bimbo di 7 anni per mancato pagamento Irpef la denuncia del padre | Mio figlio non era nemmeno nato

Una storia incredibile e surreale arriva da Salerno, dove una famiglia ha ricevuto una cartella esattoriale intestata a un bambino di soli sette anni. La denuncia del padre sottolinea l’assurdità della situazione, evidenziando come il documento si riferisca a un Irpef mai esistito prima della nascita del piccolo. Un episodio che mette in luce errori burocratici e incongruenze che sfidano ogni logica.

Cartella esattoriale da oltre 400 euro a bimbo di 7 anni per Irpef, ma non era nemmeno nato! Una famiglia presenta ricorso contro l’atto dell’Agenzia delle Entrate - Una famiglia di Salerno ha ricevuto una cartella esattoriale intestata a un bambino di sette anni per un presunto mancato pagamento dell'Irpef relativo al 2017. orizzontescuola.it

