Carta d' identità a Roma | open day sabato 20 e domenica 21 dicembre

A Roma, sabato 20 e domenica 21 dicembre, si svolgerà un open day dedicato alla richiesta e al rinnovo della carta d’identità elettronica. Questa iniziativa offre ai cittadini l’opportunità di usufruire di servizi dedicati, semplificando il processo e riducendo i tempi di attesa presso gli uffici comunali.

Sabato 20 e domenica 21 dicembre a Roma torna un nuovo appuntamento con l’open day dedicato alla carta d’identità elettronica. Nel weekend saranno attivi gli uffici anagrafici dei municipio VIII, XI, XV e degli ex Punti Informativi del Centro oltre al punto di rilascio di via Petroselli 52. Per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

