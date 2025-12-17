Carta d' identità a Roma | open day sabato 20 e domenica 21 dicembre

A Roma, sabato 20 e domenica 21 dicembre, si svolgerà un open day dedicato alla richiesta e al rinnovo della carta d’identità elettronica. Questa iniziativa offre ai cittadini l’opportunità di usufruire di servizi dedicati, semplificando il processo e riducendo i tempi di attesa presso gli uffici comunali.

Sabato 20 e domenica 21 dicembre a Roma torna un nuovo appuntamento con l'open day dedicato alla carta d'identità elettronica. Nel weekend saranno attivi gli uffici anagrafici dei municipio VIII, XI, XV e degli ex Punti Informativi del Centro oltre al punto di rilascio di via Petroselli 52.

Carta d’identità a Roma, sabato 12 dicembre la notte bianca: cosa prevede - Domani sabato 12 dicembre 2025 a Roma si terrà la Notte bianca della Carta d’identità elettronica (Cie), per agevolare il rilascio e il rinnovo del documento. msn.com

OPEN DAY CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA 18 DICEMBRE 2025 Presso l’ufficio Servizi Demografici sito in Piazza Matteotti n. 8, il 18 Dicembre si terrà il secondo Open Day per il rilascio della carta d’identità elettronica. Si tratta di un’iniziativa che punta a - facebook.com facebook

