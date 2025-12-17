Carrarese Ruggeri primo gol tra i professionisti | Lo dedico alla famiglia e alla mia ragazza

Carrarese Ruggeri segna il suo primo gol tra i professionisti, dedicandolo a famiglia e ragazza. La trasferta contro il Monza rappresenta una sfida impegnativa, dopo la recente perdita di leadership e l’interruzione della serie di imbattibilità del club lombardo. Una partita che testerà le ambizioni e la determinazione della squadra in un momento cruciale della stagione.

Una trasferta ad alto coefficiente di difficoltà ma non impossibile. La Carrarese sabato in anticipo andrà a tastare il polso ad un Monza che nel weekend ha perso il primato in classifica e quell’imbattibilità che durava ormai da due mesi e mezzo. I brianzoli in quest’ultimo periodo sembrano tornati “umani“ coi pareggi contro con Juve Stabia e Sudtirol prima e la sconfitta di Venezia adesso. In precedenza la squadra di Paolo Bianco aveva inanellato addirittura 7 vittorie consecutive che l’avevano qualificata come la principale pretendente al titolo. Nonostante il grande potenziale offensivo in possesso dei biancazzurri il punto di forza del Monza fin qui è rappresentato, però, dalla fase difensiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

