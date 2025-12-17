Carpaneto senso unico dalla Provinciale verso Viustino

Da venerdì 19 dicembre nel pomeriggio entrerà in vigore una modifica alla viabilità a Carpaneto, interessando le frazioni di Cimafava, Viustino e Celleri. La nuova configurazione del senso unico dalla Provinciale verso Viustino mira a migliorare la circolazione e la sicurezza nel territorio, coinvolgendo residenti e visitatori. Restate aggiornati per conoscere i dettagli e le eventuali alternative di percorso.

Da venerdì 19 dicembre, nel pomeriggio, entrerà in vigore una modifica alla viabilità che riguarda in particolare le frazioni di Cimafava, Viustino e Celleri. Diventeranno a senso unico le strade che conducono dalla Provinciale a Viustino, che potranno essere percorse in questo modo: da Cimafava. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Senso unico alternato lungo la provinciale 462R di Valdarda Leggi anche: Mongiuffi Melia, raddoppio ferroviario Giampilieri–Fiumefreddo: dall'1 ottobre senso unico alternato sulla provinciale 11 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Carpaneto, senso unico dalla Provinciale verso Viustino - La modifica alla circolazione riguarderà in particolare le frazioni di Cimafava, Viustino e Celleri ed entrerà in vigore venerdì 19 dicembre. ilpiacenza.it

VIDEO 2 di 2 UNA PERLA ADAGIATA TRA LE COLLINE 180.000

Da tre anni regola il senso unico tra San Salvatore e Marsaglia, eppure il cantiere sarebbe una spesa piccola. Il sindaco Bertonazzi: «E Anas prometteva tempestività» - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.