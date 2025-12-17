Carpaneto ha un nuovo sindaco dei ragazzi

Lunedì 15 dicembre, a Carpaneto, è stato eletto il nuovo sindaco dei ragazzi, conclusione di un percorso che ha coinvolto numerosi studenti. Un momento importante che ha permesso ai giovani di mettersi in gioco e di esprimere il proprio senso di responsabilità, sottolineando l'importanza della partecipazione civica tra le nuove generazioni.

Lunedì scorso, 15 dicembre, è stato eletto il nuovo sindaco dei ragazzi di Carpaneto, al termine di un percorso che ha visto tanti studenti mettersi in gioco con entusiasmo e senso di responsabilità. Il sindaco è Miriam Polledri, della Classe 3A della Scuola secondaria di primo grado di Carpaneto.

