Caronno e Origgio | rubati 15 chiusini rischi per la sicurezza
Nel fine settimana, Caronno Pertusella e Origgio sono state scosse da un episodio insolito e preoccupante: il furto di quindici tombini. Questa serie di furti ha sollevato immediatamente allarmi sulla sicurezza pubblica, sottolineando un fenomeno raro ma potenzialmente pericoloso che richiede attenzione e intervento tempestivo da parte delle autorità.
Quindici furti di tombini, nel weekend, hanno messo in allarme i comuni di Caronno Pertusella e Origgio, alle prese con un fenomeno tanto insolito quanto pericoloso. E’ successo sulla Strada Provinciale 16 e nelle vie circostanti, dove sono state sottratte diverse griglie di copertura delle caditoie. Realizzate in ghisa, hanno un valore economico ridotto, ma . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
