Caronno e Origgio | rubati 15 chiusini rischi per la sicurezza

Nel fine settimana, Caronno Pertusella e Origgio sono state scosse da un episodio insolito e preoccupante: il furto di quindici tombini. Questa serie di furti ha sollevato immediatamente allarmi sulla sicurezza pubblica, sottolineando un fenomeno raro ma potenzialmente pericoloso che richiede attenzione e intervento tempestivo da parte delle autorità.

